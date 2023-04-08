Нейросеть показала героев «Гарри Поттера» в спортивных костюмах Adidas

Пользователь YouTube под ником NIBBREL с помощью нейросети Midjourney создал ролик с персонажами «Гарри Поттера», которые одеты в спортивные костюмы Adidas. В видео герои выглядят немного напряжёнными и серьёзными, но стильными. А на фоне играет банальная клубная электронная музыка.
Герои вселенной «Гарри Поттер» в спортивных костюмах Adidas
Видео доступно на YouTube-канале NIBBREL. Права на видео принадлежат NIBBREL.
Издание Bloomberg сообщило, что Warner Bros. хочет перезапустить «Гарри Поттера» в виде сериала. Как сообщили источники издания, каждая из семи книг Джоан Роулинг получит собственный сезон. В итоге шоу получит как минимум семь сезонов.
Компания надеется, что сериал определит успех новой стратегии и покажет, насколько она успешна. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс ведут переговоры с Джоан Роулинг, но каких-то дополнительных сведений об этом нет.
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