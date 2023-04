В игре The Last of Us нашли позорный просчёт

В ремейке The Last of Us обнаружили самолёты, которые спокойно рассекают небо. Учитывая, что в мире игры случился масштабный зомби-апокалипсис, самолёты летать не должны, даже военные. Эту досадную логическую ошибку обнаружил пользователь Reddit под ником Zairy47.

Zairy47 провёл небольшое расследование и выяснил, что в ремейке The Last of Us студия Naughty Dog использовала небо из Uncharted: Legacy of Thieves Collection. По заверению некоторых фанатов, так авторы постарались сократить расходы на разработку.

Небо с пролетающим самолётом в ремейке The Last of Us

Фото: Naughty Dog

Один из пользователей Reddit предположил, что в мире игры всё же сохранилась цивилизация. По его словам, правительство могло создать безопасные зоны, поэтому где-то в мире есть хоть какая-то инфраструктура.