В игре The Last of Us нашли позорный просчёт
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В ремейке The Last of Us обнаружили самолёты, которые спокойно рассекают небо. Учитывая, что в мире игры случился масштабный зомби-апокалипсис, самолёты летать не должны, даже военные. Эту досадную логическую ошибку обнаружил пользователь Reddit под ником Zairy47.
Zairy47 провёл небольшое расследование и выяснил, что в ремейке The Last of Us студия Naughty Dog использовала небо из Uncharted: Legacy of Thieves Collection. По заверению некоторых фанатов, так авторы постарались сократить расходы на разработку.
Небо с пролетающим самолётом в ремейке The Last of Us
Фото: Naughty Dog
Один из пользователей Reddit предположил, что в мире игры всё же сохранилась цивилизация. По его словам, правительство могло создать безопасные зоны, поэтому где-то в мире есть хоть какая-то инфраструктура.
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