«Индиана Джонс 5» станет самым длинным фильмом в серии

«Индиана Джонс и Колесо судьбы» будет идти целых 2 часа 22 минуты. Таким образом, картина станет самой продолжительной среди всех фильмов культовой киносаги. О продолжительности пятой части рассказала президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Про словам Кеннеди, продюсеры решили сделать фильм таким длинным потому, что нынешняя аудитория снова начала любить продолжительные киноистории. Кеннеди добавила, что количество фильмов, которые идут гораздо дольше двух часов, в последнее время заметно растёт. В пример она поставила «Бэтмена» Мэтта Ривза (2 часа 56 минут) и недавно вышедший в прокат «Джон Уик 4» (2 часа 49 минут).

Материалы по теме «Оппенгеймер» станет самым длинным фильмом в карьере Кристофера Нолана — Puck News

Топ фильмов серии «Индиана Джонс» по продолжительности

«Индиана Джонс и Колесо судьбы» (2023) — 2 часа 22 минуты.

(2023) — 2 часа 22 минуты. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989) — 2 часа 7 минут.

(1989) — 2 часа 7 минут. «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008) — 2 часа 3 минуты.

(2008) — 2 часа 3 минуты. «Индиана Джонс и Храм судьбы» (1984) — 1 час 58 минут.

(1984) — 1 час 58 минут. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981) — 1 час 55 минут.

Премьера фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» состоится 30 июня 2023 года.