Фильм «Братья Супер Марио» поставит рекорды сборов, обойдя даже «Холодное сердце 2»

Анимационный фильм «Братья Супер Марио» на пути к тому, чтобы поставить абсолютный рекорд среди мультфильмов. Аналитики уже несколько раз поднимали свои ожидания, а по итогам первых трёх дней проката они теперь ожидают результаты в $ 368 млн за первый уикенд в пять дней.
Подобный результат — невероятный. Мультфильмы после начала пандемии в целом пострадали больше всего, до сих пор ни одна анимация не смогла собрать в прокате больше 1 $ млрд, а большинство в целом даже не окупается. Причём сборы в США и по миру примерно одинаковые. В домашнем прокате ожидается около $ 190 млн, а в остальном мире — $ 178 млн.
«Холодное сердце 2» на первый уикенд (он был три дня) заработало $ 358,5 млн, а остальные в топе даже не смогли заполучить на выходе и $ 300 млн — на втором месте сейчас «История игрушек 4» с $ 244,5 млн. А «Братья Супер Марио» ожидают кассу в $ 368 млн.
Десять самых успешных стартов мультфильмов
|1
|«Холодное сердце 2»
|$ 358,5 млн
|2019
|2
|«История игрушек 4»
|$ 244,5 млн
|2019
|3
|«Суперсемейка 2»
|$ 235,8 млн
|2018
|4
|«Ледниковый период 3: Эра динозавров»
|$ 218,4 млн
|2009
|5
|«В поисках Дори»
|$ 185,7 млн
|2016
|6
|«Миньоны: Грювитация»
|$ 185,4 млн
|2022
|7
|«Симпсоны в кино»
|$ 170,9 млн
|2007
|8
|«Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении»
|$ 151,7 млн
|2020
|9
|«Гадкий Я 2»
|$ 147,4 млн
|2013
|10
|«История игрушек 3»
|$ 145,3 млн
|2010
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