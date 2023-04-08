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Фильм «Братья Супер Марио» поставит рекорды сборов, обойдя даже «Холодное сердце 2»

Фильм «Братья Супер Марио» поставит рекорды сборов, обойдя даже «Холодное сердце 2»
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Анимационный фильм «Братья Супер Марио» на пути к тому, чтобы поставить абсолютный рекорд среди мультфильмов. Аналитики уже несколько раз поднимали свои ожидания, а по итогам первых трёх дней проката они теперь ожидают результаты в $ 368 млн за первый уикенд в пять дней.

Подобный результат — невероятный. Мультфильмы после начала пандемии в целом пострадали больше всего, до сих пор ни одна анимация не смогла собрать в прокате больше 1 $ млрд, а большинство в целом даже не окупается. Причём сборы в США и по миру примерно одинаковые. В домашнем прокате ожидается около $ 190 млн, а в остальном мире — $ 178 млн.

«Холодное сердце 2» на первый уикенд (он был три дня) заработало $ 358,5 млн, а остальные в топе даже не смогли заполучить на выходе и $ 300 млн — на втором месте сейчас «История игрушек 4» с $ 244,5 млн. А «Братья Супер Марио» ожидают кассу в $ 368 млн.

Десять самых успешных стартов мультфильмов

1«Холодное сердце 2»$ 358,5 млн2019
2«История игрушек 4»$ 244,5 млн2019
3«Суперсемейка 2»$ 235,8 млн2018
4«Ледниковый период 3: Эра динозавров»$ 218,4 млн2009
5«В поисках Дори»$ 185,7 млн2016
6«Миньоны: Грювитация»$ 185,4 млн2022
7«Симпсоны в кино»$ 170,9 млн2007
8«Цзян Цзыя: Легенда об обожествлении»$ 151,7 млн2020
9«Гадкий Я 2»$ 147,4 млн2013
10«История игрушек 3»$ 145,3 млн2010
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