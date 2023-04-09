Актёр Александр Невский назвал США свободной и сильной страной

Актёр и продюсер Александр Невский в своём «твиттере» написал мотивационный пост. В нём артист заявил, что США — «самая свободная и сильная страна», и призвал свою аудиторию жить мечтой и всегда добиваться поставленных целей.

В Калифорнии продолжает быть солнечно и великолепно, США продолжают быть самой свободной и самой сильной страной, а я продолжаю качать мышцы и снимать новые фильмы! Следуйте моему примеру: живите своей мечтой и добивайтесь всех поставленных целей!

Фото: Twitter

На канале «Рыжая шевелюра», автор которого создаёт забавные видео, вставляя реальных людей в видеоигры, появился ролик, в котором можно увидеть Александра Невского в «Скайриме».

Актёр прогулялся по окрестностям, познакомился с местными жителями и добрался до Виндхельма. В этом городке Невский взялся за расследование убийства и договорился со стражниками о помощи.