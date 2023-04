Умерла знаменитая актриса дубляжа Елена Шульман

Наш мир покинула известная актриса дубляжа Елена Шульман. О её кончине сообщили коллеги. Смерть произошла в результате серьёзной аварии. Завтра, 10 апреля, Елене могло бы исполниться 54 года.

За свою карьеру Елена поучаствовала в дубляже около 700 фильмов. Шульман озвучивала рыбку Дори в мультфильме «В поисках Немо», Веспер Линд в «Казино Рояль», Мэри Джейн в «Человеке-пауке». Она также подарила свой голос массе персонажей из видеоигр. Например, Бетти из Fallout 3, Фьюре Кровопийце из Skyrim, а также Луне из Dota 2, Импе из The Legend of Zelda: Breath of the Wild и многим другим.

Голос Елены Шульман в видеоиграх

Видео доступно на YouTube-канале «Тим Сойер». Права на видео принадлежат «Тим Сойер»

Её голос также можно услышать в дубляже «Чёрного Зеркала», «Гравити Фолз», «Паразитов», «13 причин почему», «Лунтика» и других фильмов, мультфильмов и сериалов.