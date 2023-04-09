«Сказания о джедаях» по «Звёздным войнам» продлили на второй сезон

Антологию короткометражных мультфильмов «Сказания о джедаях», события которых разворачиваются в мире «Звёздных войн», продлили на второй сезон. Продолжение анонсировали на Star Wars Celebration в Лондоне.
Пока точно неизвестно, сколько будет во втором сезоне эпизодов, кому они будут посвящены и когда они выйдут. Но объявили шоураннера — проект доверили соавтору «Войн клонов» Дэйву Филони. Дэйв приложил руку и к другим сериалам знаменитой вселенной Джорджа Лукаса.
Первый сезон «Сказаний о джедаях» вышел на Disney + в 2022 году. В него вошли шесть эпизодов.
Постановщик Джеймс Мэнголд («Логан», «Прерванная жизнь») недавно поделился парой важных подробностей его грядущего фильма «Рассвет джедаев», сюжет которого разворачиваются задолго до событий всех фильмов, а также эпох «Расцвета Республики» и «Старой Республики». В ленте речь пойдёт о становлении самого первого джедая. А сюжет покажет зрителям мир «Звёздных войн» за целых 25 тыс. лет до четвёртого эпизода.
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