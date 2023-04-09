Создатели Ark после скандального анонса ремастера начали менять свои планы

В начале этого месяца авторы ARK 2 перенесли релиз игры на 2024 год, пообещав «успокоить» фанатов скорым релизом ремастера ARK: Survival Evolved на движке Unreal Engine 5. Улучшенную версию первой части обещали выпустить в конце этого года, но в странном формате.

Издатель собирался продавать ремастер на ПК и Xbox в составе предзаказа на ARK 2. Стоимость комплекта составляла $ 60, а со всеми ранее вышедшими дополнениями — $ 90. При этом на PS5 они собирались выпустить улучшенный ARK: Survival Evolved отдельно. Такой подход аудитория встретила в штыки. В итоге Studio Wildcard отказались от изначальных планов.

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Издатель заявил, что бандл ARK 2 с ремастером первой части они продавать не будут. Авторы выпустят ремастер ARK: Survival Evolved отдельно, он будет стоить $ 60. За эту сумму игроки получат и все ранее вышедшие DLC.

Важно отметить, что дополнения Survival Of The Fittest и Scorched Earth будут доступны сразу после выхода ремастера. Остальные DLC выйдут в период с конца 2023-го и до середины 2024-го.

Авторы пояснили, что ремастер стоит $ 60 потому, что это не просто визуально улучшенная игра. Разработчики серьёзно переработали в ней механики и техническую составляющую.