Rutube впервые раскрыл число своих пользователей

К 1 апреля текущего года количество пользователей Rutube составило 23 млн человек. А месячная аудитория за год выросла на 134%. Об этом рассказал генеральный продюсер отечественного видеохостинга Давид Кочаров.
На 1 апреля количество зарегистрированных пользователей составило 23 млн человек.
Данные о пользователях Rutube раскрыл впервые. Генпродюсер также отметил, что количество загруженных видео на хостинг выросло за первый квартал на 173% — с 1,9 млн до 5,2 млн, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Среднее время просмотра за тот же период составило 3,4 млрд минут, а среднее время всех просмотров в день достигло отметки 36,5 млн минут.
По словам Кочарова, самые популярные темы на Rutube — шоу, новости и СМИ, политика, лайфстайл и развлечения. Наибольшей популярностью русский видеохостинг пользуется у возрастной категории 25–34 года, их доля среди зарегистрированных пользователей составила 24%. Вторая категория 35–44 года — доля 21%.
Продюсер подчеркнул, что в этом году команда Rutube собирается продолжить развивать мобильное приложение, а также запустить программу лояльности для авторов контента.
- 9 апреля 2023
-
16:02
-
15:24
-
14:57
-
14:50
-
14:27
-
13:52
-
13:09
-
12:42
-
12:19
- 8 апреля 2023
-
23:24
-
22:23
-
20:53
-
20:20
-
19:26
-
19:06
-
18:47
-
18:09
-
17:49
-
17:19
-
16:37
-
16:11
-
15:45
-
15:12
-
14:45
-
14:22
-
13:33
-
12:50
-
12:26
-
01:54
-
01:45
-
00:51
-
00:08
- 7 апреля 2023
-
23:35
-
21:57
-
21:46