В России возник дефицит культовой настольной игры «Монополия»
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Розничные торговые сети столкнулись с дефицитом популярной настольной игры «Монополия». Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило издание РБК. Проблемы с поставками игры возникли из-за того, что компания Hasbro, которая владеет правами на настолку, ушла с российского рынка.
Сейчас российские ритейлеры распродают остатки «Монополии». Представители торговых сетей отмечают, что возможность привозить настолку параллельным импортом не сильно поможет. Игру без проблем можно привезти из-за рубежа, но она не переведена на русский. Из-за этого она не будет пользоваться должным спросом.
В России продаются клоны и подделки «Монополии», но их качество отставляет желать лучшего.
«Монополию» в 1935 году придумал американский изобретатель Чарлз Дэрроу. Настолка занимает третье место в рейтинге самых продаваемых настольных игр в мире после шахмат и шашек. За всю историю существования её тираж, по состоянию на 2020 год, превысил 275 млн копий. В 1999 году «Монополию» занесли в Книгу рекордов Гиннесса как игру, в которую играет наибольшее количество людей в мире — 500 млн человек — на момент регистрации рекорда.
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