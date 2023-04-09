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Хейден Кристенсен назвал битву в конце «Оби-Вана Кеноби» своей любимой в «Звёздных войнах»

Актёр Хейден Кристенсен, который играл Энакина Скайуокера во втором и третьем эпизодах трилогии-приквелов Джорджа Лукаса «Звёздные войны» и который воплотил образ Дарта Вейдера в шоу «Оби-Ван Кеноби», остался более чем доволен финальной битвой сериала.

Актёр был поражён игрой его коллеги Юэна Макгрегора, с которым они ранее работали над первым и вторым эпизодами культовой киносаги.

То, как это было задумано, то, как всё сложилось вместе, всё в итоге сошлось на невероятном перформансе Юэна.

Михаил Шевкун в своём обзоре «Оби-Ван Кеноби» заявил, что в шоу стоит посмотреть первую серию, а остальные «не имеют смысла».

Фанатам я бы разве что посоветовал включить самую первую серию, где Кеноби просто грустно и бездельно ходит по Татуину. Всё остальное не имеет смысла. Что, конечно, очень печально, ведь все задатки для интересного сольника тут есть. Стоило углубиться в депрессию героя из-за падения ордена джедаев, роста Империи и провала в воспитании своего ученика.