Приквел «Последнего богатыря» выйдет 1 января 2025 года
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Авторы приквела «Последнего богатыря» под названием «Финист. Первый богатырь» озвучили точную дату премьеры. Фильм выйдет в прокат 1 января 2025 года.
В ленте сюжет будет виться вокруг молодого богатыря Финиста Ясного Сокола, которого играет Кирилл Зайцев («Последний богатырь: Корень зла», «Серебряные коньки»). А Юлии Пересильд («Битва за Севастополь») доверили роль молодой Бабы-яги.
Финист описывается как настоящая суперзвезда. Он тщательно оберегает и поддерживает этот статус. Ему необходимы всё новые и новые подвиги, он просто одержим ими. Но есть нюанс. Герой не хочет совершать подвиги, которые неинтересны массам. Он желает творить масштабное добро, чтобы о нём судачили и искренне восхищались. Поэтому он вознамерился отправиться на край света, чтобы спасти из заточения в башне Красавицу, которую охраняет невообразимое Чудовище. Это для Финиста настоящий вызов.
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