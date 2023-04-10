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«Дамы, давайте в очередь»: русские женщины бурно отреагировали на развод актёра Венсана Касселя

«Дамы, давайте в очередь»: русские женщины бурно встретили развод актёра Венсана Касселя
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В начале апреля французский актёр Венсан Кассель расстался с моделью Тиной Кунаки, на которой он был женат с середины 2018 года. Артист удалил все посты со своей, судя по всему, уже бывшей женой — при этом у пары осталась совместная дочь Амазони.

Новый статус 56-летнего актёра сработал как магнит для женщин из России. Они принялись оставлять комментарии под его постами в социальных сетях с общим посылом, что Кассель «наконец-то свободен». А кто-то начал давать ему жизненные советы и даже упрекать его в том, что он бросил «такую красотку».

Подписалась, опять свободен. Красив!
Ну и ещё как момент, прогрев к его двум премьерам.
Так, дамы, давайте в очередь! Я тут так-то первая занимала!
Кто вот ещё так поддержит в трудный момент, кроме русских женщин!?
Наконец-то ты развёлся! Я еду.
Веня, Веня… Какая жена была красотка, ну что же ты так…
Помиритесь с Тиной!
Вань, давайте миритесь, это не дело…
Винсент, какая была пара…

За свою долгую карьеру Венсан Кассель снялся в более чем 100 фильмах, включая «Чёрный лебедь», «Багровые реки» и «Цена измены». Недавно в России вышла лента «Три мушкетёра: Д’Артаньян», в которой актёр исполнил одну из главных ролей.

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