Билли Айлиш сыграет Женщину-паука в Marvel — Deuxmoi

На днях появился очень интересный слух. По информации аккаунта Deuxmoi, известная певица Билли Айлиш ведёт переговоры о роли в одном из будущих фильмов по комиксам Marvel. Ранее этот аккаунт первым сообщил о том, что Леди Гага сыграет в «Джокере 2».
По данным Deuxmoi, Айлиш рассматривается на роль Женщины-паука в её сольном фильме, за производство которого будет отвечать Sony Pictures. После роли в сериале «Рой» Айлиш якобы заинтересована в том, чтобы больше сниматься в кино или шоу, а тут как раз подвернулась такая возможность.
Женщина-паук — персонаж комиксов Marvel. Её настоящее имя — Джессика Дрю. В отличие от Питера Паркера, девушка получила свои силы не после укуса паука, а из-за введённой сыворотки от болезни. В результате эксперимента Дрю получила свои способности.
Женщина-паук в комиксах
Фото: Marvel Comics
Изначально говорилось, что режиссёром фильма будет Оливия Уайлд, но Deuxmoi подчеркнул, что она больше не числится постановщиком. Кандидаткой на пост сценариста выступает Грета Гервиг.
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