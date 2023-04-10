Актриса озвучки Ады Вонг в ремейке Resident Evil 4 ответила всем ненавистникам

В начале апреля на актрису Лили Гао, которая озвучила Аду Вонг в ремейке Resident Evil 4, набросились агрессивные фанаты, утверждающие, что она испортила любимого персонажа.

После этой волны агрессии девушка удалила свои аккаунты из социальных сетей и никак не реагировала на оскорбления и угрозы, и лишь недавно она обратилась к фанатам. По словам Гао, людям пора перестать проявлять расизм и понять, что каждый человек уникален.

Быть первой азиатской актрисой, сыгравшей Аду в Resident Evil, — большая честь. Я всегда буду благодарна нашим продюсерам за принятие такого решения. Хотя критика и ожидаема, это далеко не первый раз, когда актёр с другим цветом кожи подвергается агрессии и критике. Моя Ада — добрая, справедливая, умная и забавная. Она непредсказуема и жизнерадостна.

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При этом Capcom никак не отреагировала на ситуацию и не выступила с поддержкой Гао, как это обычно делают другие компании в случае агрессии по отношению к актёрам или другим членам команды.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.