В России обсуждают возвращение «Твиттера»
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Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил о желании рассмотреть вопрос о разблокировке «Твиттера» в России. На такой шаг Горелкин хочет пойти в ответ на действия Илона Маска, который вернул доступ к аккаунтам российских государственных ведомств.
По словам Горелкина, сейчас настало лучшее время, чтобы возобновить доступ к соцсети и построить с ней новые отношения.
Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов – тем более что «Твиттер» в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства. Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства.
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Ограничения с аккаунтов российских государственных ведомств в соцсети сняли в этом месяце. Приведёт ли это к разблокировке, пока сказать сложно.
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