Продолжение «Чебурашки» уже в работе
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Актёр Сергей Гармаш, сыгравший во множестве проектов и исполнивший роль Гены в фильме «Чебурашка», сообщил о работе над продолжением ленты. Об этом рассказали в ТАСС.
О том, что лента в принципе получит продолжение, стало известно ещё в январе, однако, судя по словам Гармаша, сейчас стартовала полноценная работа. О чём расскажет сиквел и кто в нём появится, неизвестно.
Наверняка можно ждать возвращения всех героев из первой части, включая самого Гармаша, его друга Валеру в исполнении Фёдора Добронравова и других персонажей.
«Чебурашка» — комедийный и семейный фильм, вышедший в прокат 1 января этого года. Лента стала самой кассовой в России в истории и собрала почти 7 млрд рублей, сильно оторвавшись от предыдущего рекордсмена, «Аватара».
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