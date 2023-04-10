Продолжение «Чебурашки» уже в работе

Актёр Сергей Гармаш, сыгравший во множестве проектов и исполнивший роль Гены в фильме «Чебурашка», сообщил о работе над продолжением ленты. Об этом рассказали в ТАСС.

О том, что лента в принципе получит продолжение, стало известно ещё в январе, однако, судя по словам Гармаша, сейчас стартовала полноценная работа. О чём расскажет сиквел и кто в нём появится, неизвестно.

Наверняка можно ждать возвращения всех героев из первой части, включая самого Гармаша, его друга Валеру в исполнении Фёдора Добронравова и других персонажей.

«Чебурашка» — комедийный и семейный фильм, вышедший в прокат 1 января этого года. Лента стала самой кассовой в России в истории и собрала почти 7 млрд рублей, сильно оторвавшись от предыдущего рекордсмена, «Аватара».