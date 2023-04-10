В «Твиттере» стали помечать зарубежные СМИ, финансируемые государством, — BBC недовольна

В «Твиттере» у аккаунтов зарубежных СМИ стали появляться особые пометки с информацией о том, что они финансируются государством. Такие пометки появились у BBC, Voice of America и других различных изданий.

Как это выглядит, можно посмотреть на скриншотах ниже. Отметим, что подобная пометка означает, что контроль над СМИ производится именно государством за счёт того, что оно выделяет деньги на его развитие.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

В BBC уже отреагировали на пометку у своего аккаунта. Представители издания попросили убрать её, поскольку обозначение не соответствует реальности.

Мы обращаемся к «Твиттеру», чтобы решить эту проблему как можно скорее. BBC выступает и всегда была независимой. Мы финансируемся британской общественностью за счёт лицензионного сбора.

Представители других СМИ пока что никак не отреагировали на появление пометок.