Half-Life: Alyx теперь можно полностью пройти без VR-шлема

Создатели мода Alyx NoVR объявили, что теперь Half-Life: Alyx можно пройти от начала до конца без использования VR-шлема. Авторы перенесли управление основными механиками на клавиатуру и мышь, включая взаимодействие с грави-перчатками из финальных глав.
Видео доступно на YouTube-канале GB_2. Права на видео принадлежат Valve.
Авторы отметили, что продолжат работу над модификацией. В ближайшее время создатели планируют добавить корректную анимацию рук и современный интерфейс. Кроме того, на данный момент в Steam нельзя разблокировать все достижения игры, используя Alyx NoVR, — доступны только 33 из 42 трофеев.
Half-Life: Alyx вышла 23 марта 2020 года и стала первой большой одиночной игрой Valve за многие годы. События игры разворачиваются за пять лет до второй части и рассказывают об Аликс Вэнс — дочери учёного Элая Вэнса. Ей предстоит дать отпор пришельцам из Альянса и спасти своего отца из заточения.
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