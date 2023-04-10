Atlus работает над ремейком Persona 3 — Gematsu

В начале апреля в Сеть якобы попали кадры из внутренней презентации SEGA, на которых можно увидеть ремейк Persona 3, а также новую Jet Set Radio. Издание Gematsu заявило, что не может подтвердить подлинность утечки, однако отметило, что ремейк Persona 3 действительно находится в разработке как минимум несколько лет.
У журналистов нет других деталей разработки, однако, по информации их источников, проект существует и наверняка выйдет в ближайшие годы. Разработчики из Atlus и сама SEGA пока не комментировали предположительную утечку.
Оригинальная Persona 3 вышла в 2006 году на PlayStation 2, а затем её Portable-версия добралась и до других платформ. В январе 2023 года игра вышла на ПК и консолях Xbox, войдя в том числе в подписку Game Pass. Игроки в Steam раскритиковали проект за низкое качество звука, устаревшую графику и другие проблемы портативной версии.
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