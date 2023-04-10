«Джон Уик 4» заработал уже больше $ 300 млн — рекорд франшизы очень близок

По итогам третьей недели проката сборы «Джона Уика 4» превысили $ 306 млн. Лента с Киану Ривзом показывает хорошую выдержку для жанра боевиков: аналитики считают, что совсем скоро лента станет самым кассовым фильмом во франшизе, обойдя третью часть. Её касса составляет $ 328 млн.
Тем временем картина показывает отличные результаты и в России — лента собрала в стране уже 673 млн рублей. Судя по всему, в скором времени четвёртая часть обойдёт прошлого рекордсмена в два раза: третий фильм собрал в РФ 438 млн рублей. Россия продолжает быть важным рынком для «Джона Уика 4»: по общим сборам в Европе страна занимает третью строчку после Великобритании и Германии.
Киностудия Lionsgate очень довольна показателями ленты и уже задумывается о создании продолжения — даже после слов авторов о том, что они хотят взять перерыв. В ближайшие годы нас ждёт и множество ответвлений франшизы.
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