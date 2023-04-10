Культовая заставка из «Звёздных войн» останется визитной карточкой франшизы

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в интервью изданию Entertainment Weekly рассказала о том, что в новых фильмах по «Звёздным войнам» останется культовая заставка франшизы — с текстом на фоне космоса.
По словам Кеннеди, заставка будет использоваться не только в новой части франшизы, в которой вернётся Дэйзи Ридли, но и в других фильмах. Как выглядит заставка, мы напомним вам ниже.
Фото: Lucasfilm
Во время Star Wars Celebration представили сразу две новые эпохи вселенной, а также объявили целых три новых фильма. Ленту о первом джедае снимет режиссёр «Логана» Джеймс Мэнголд. А эту эпоху после финала последней трилогии фильмов откроет собой фильм, который расскажет о формировании нового ордена силами Рэй, к роли которой вернётся Ридли.
Культовую заставку можно смело ждать как в ленте про первого джедая, так и в картине про Рэй.
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