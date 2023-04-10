Sony выпустит портативную консоль Q Lite и PS5 Slim этой осенью — Том Хендерсон

На прошлой неделе авторитетный инсайдер Том Хендерсон подтвердил слухи о том, что Sony работает над портативной консолью. Устройство носит кодовое название Q Lite и предназначено для удалённой игры с помощью технологии Remote Play на PS5.
В недавнем выпуске подкаста Iron Lord Podcast Хендерсон заявил, что устройство может поступить в продажу уже в этом ноябре вместе с PS5 Slim со съёмным дисководом, новыми наушниками и гарнитурой. Стоимость гаджета составит приблизительно $ 200 — столько же сейчас стоит продвинутый геймпад DualSense Edge
Судя по всему, полноценный анонс Q Lite, новой PS5 со съёмным дисководом и других гаджетов от Sony состоится уже совсем скоро. Ранее другой инсайдер, Джефф Грабб, заявил, что компания проведёт большую презентацию State of Play в конце мая.
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