Екатерина Мизулина поддержала разблокировку «Твиттера» в России

Сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил обсудить вопрос о разблокировке «Твиттера» в России. На такой шаг Горелкин хочет пойти в ответ на действия Илона Маска, который вернул доступ к аккаунтам российских государственных ведомств.
Спустя некоторое время идею поддержала директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Чиновница заявила, что цензура по отношению к российским официальным аккаунтам устранена благодаря Илону Маску.
Политика Twitter по отношению к распространению запрещённого контента изменилась. Кроме того, устранена цензура в отношении российских официальных аккаунтов (что вызывает негодование в США). Платформа демонстрирует новые подходы к работе после покупки Илоном Маском. Считаю, что Россия может начать работу по пересмотру решения об ограничении работы площадки.
Мизулина отметила, что «Твиттер» остаётся одной из важнейших площадок в мире, где можно вести «работу с западной аудиторией и доносить ей российскую позицию». В ближайшее время чиновница планирует зарегистрироваться в соцсети.
Кроме того, площадка Twitter — одна из самых популярных во всём мире и является крайне востребованным инструментом коммуникации. Я считаю, что это важный ресурс для работы с западной аудиторией и донесения нашей, российской позиции, который нами не используется в полную мощь. Планирую в ближайшее время завести там аккаунт.
Роскомнадзор заблокировал «Твиттер» в России в марте 2022 года за «распространение незаконной информации». Ограничение доступа применялось по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.
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