Пару дней назад стало известно, что известный российский актёр Данила Козловский возвращается в Россию из США. Также появилась информация о проверке актёра на предмет дискредитации армии РФ.

По информации издания Russia Today, помимо проверок на дискредитацию армии России, Даниле Козловскому грозят проверки на экстремизм и иностранное финансирование. Соответствующий запрос в Генпрокуратуру готовит глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Сложилось впечатление, что данный гражданин, конечно, не утверждаю, но может быть завербован спецслужбами США и выполняет определённую задачу.

Актёр всё ещё находится в США, но в ближайшее время вернётся в Россию и возобновит свою деятельность в театре и кино.