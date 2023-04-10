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Мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия» завершится на третьем сезоне

Мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия» завершится на третьем сезоне
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Disney и Lucasfilm продлили мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия» на третий сезон. Он станет для проекта финальным и завершит ещё одну главу в истории франшизы.

«Звёздные войны: Бракованная партия» — мультсериал, который стартует параллельно третьему эпизоду саги и продолжается в первые месяцы после него. Главными героями шоу стали несколько клонов: Охотник, Эхо, Тех, Крушила и Прицельщик. Они — солдаты экспериментальной партии, которые не попали под действие чипов во время Приказа 66.

Первые два сезона мультсериала доступны на Disney+. Зрители и критики приняли проект в целом положительно, отмечая некоторые слабые моменты вроде слишком простого сюжета.

Премьера ожидается в 2024 году.

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