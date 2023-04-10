Актёр Рассел Кроу — о «Гладиаторе 2»: я немного ревную

В преддверии старта съёмок «Гладиатора 2» исполнитель главной роли в оригинальной картине Рассел Кроу поделился своими мыслями по поводу продолжения. Актёр заявил, что «немного ревнует», ведь первый фильм когда-то изменил его жизнь.

Могу лишь сказать, что немного ревную. Во времена первого фильма я был гораздо моложе, и этот фильм был важным опытом для меня, он изменил мою жизнь. Изменил то, как люди относились ко мне, и то, чем я стал заниматься дальше. Мне повезло сняться во многих крупных фильмах, однако сложно переоценить влияние «Гладиатора».

Актёр заявил, что оригинального «Гладиатора» до сих пор показывают в прайм-тайм на телевидении — спустя 23 года лента остаётся очень популярной и любимой у зрителей.

Съёмки «Гладиатора 2» стартуют уже в ближайшее время. Премьера ленты состоится 22 ноября 2024 года, главную роль в картине исполнит Пол Мескаль, а к режиссуре вернётся Ридли Скотт. Герой Рассела Кроу не появится в продолжении.