Анонсирован новый персонаж в Genshin Impact — кошкодевочка Кирара
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Авторы Genshin Impact представили нового играбельного персонажа, который будет добавлен в клиент популярной онлайн-игры в одном из следующих патчей.
Кирара — девушка с кошачьими ушками и двумя хвостами, которая работает в службе доставки «Комания экспресс» в Инадзуме. Персонаж будет владеть силой дендро (стихия природы).
Фото: HoYoverse
По данным инсайдеров, Кирара будет добавлена в Genshin Impact в патче 3.7 в конце мая. Это будет четырёхзвёздочный герой, который сражается одноручным мечом.
Слухи о персонаже-кошкодевочке начали ходить с начала года, но несколько раз информация менялась — видимо, разработчики экспериментировали с героем, меняя способности и характеристики (например, изначально сообщалось о том, что стихией Кирары будет гео).
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