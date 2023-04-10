Анонсирован новый персонаж в Genshin Impact — кошкодевочка Кирара

Авторы Genshin Impact представили нового играбельного персонажа, который будет добавлен в клиент популярной онлайн-игры в одном из следующих патчей.

Кирара — девушка с кошачьими ушками и двумя хвостами, которая работает в службе доставки «Комания экспресс» в Инадзуме. Персонаж будет владеть силой дендро (стихия природы).

Фото: HoYoverse

По данным инсайдеров, Кирара будет добавлена в Genshin Impact в патче 3.7 в конце мая. Это будет четырёхзвёздочный герой, который сражается одноручным мечом.

Слухи о персонаже-кошкодевочке начали ходить с начала года, но несколько раз информация менялась — видимо, разработчики экспериментировали с героем, меняя способности и характеристики (например, изначально сообщалось о том, что стихией Кирары будет гео).