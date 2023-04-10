Режиссёр «Чебурашки» отверг информацию о работе над продолжением фильма

10 апреля актёр Сергей Гармаш заявил, что «Чебурашка» точно получит продолжение. По его словам, работа над сиквелом уже началась, однако другими деталями он делиться не стал.

Спустя несколько часов режиссёр фильма Дмитрий Дьяченко отверг информацию артиста. Он заявил, что прямо сейчас авторы не работают над продолжением. Каких-либо других комментариев постановщик не дал.

Нет, не так. К сожалению, других комментариев не могу дать.

«Чебурашка» — семейный фильм, вышедший в прокат 1 января. Картина стала самой кассовой лентой в истории России, собрав в прокате больше 7 млрд рублей, сильно оторвавшись от предыдущего рекордсмена, «Аватара». Ранее авторы уже заявляли о том, что на одном фильме франшиза точно не закончится.