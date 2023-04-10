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Баннеры Genshin Impact 3.6 — анонсированы все персонажи и оружие

Авторы Genshin Impact раскрыли подробное содержание баннеров в патче 3.6
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Студия HoYoverse опубликовала изображения баннеров, которые будут доступны после выхода обновления 3.6 для Genshin Impact.

С помощью молитв события можно будет с увеличенным шансом получить одного из четырёхзвёздочных персонажей — Лайлу, Куки Синобу или Дори. Главная же награда будет различаться — первый баннер даст возможность выбить Нахиду, а второй — Нилу.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

В баннер оружия будут добавлены меч Ключ Хадж-нисут и катализатор Сновидения тысячи ночей.

Фото: HoYoverse

Новые молитвы станут доступны сразу после релиза версии 3.6, 12 апреля в 7:00 по московскому времени и будут доступны около трёх недель.

Как и было объявлено ранее, новые персонажи Бай Чжу и Кавех будут доступны в баннерах второй половины 3.6, то если примерно с 3 мая.

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