Первые сравнения Cyberpunk 2077 с полным рейтрейсингом — игра выглядит невероятно

Издание Digital Foundry опубликовало ролик, посвящённый технологии трассировки пути в Cyberpunk 2077. Это более продвинутая и совершенная система трассировки лучей, которая учитывает сразу несколько источников освещения и делает картинку ещё более реалистичной.
Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.
Эксперты протестировали Ray Tracing: Overdrive на компьютере с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 и остались под большим впечатлением. Даже в бета-версии технология показывает крайне реалистичные результаты, из-за чего тёмные сцены становятся ещё более тёмными, а дневные кадры смотрятся куда выигрышнее, чем раньше.
RT: Overdrive для Cyberpunk 2077 можно будет опробовать уже 11 апреля — в этот день выйдет предварительная сборка игры с поддержкой технологии. NVIDIA и CD Projekt RED продолжат работу над улучшением трассировки лучей.
Сравнение Cyberpunk 2077 с трассировкой пути и без неё
Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED
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