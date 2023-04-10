Первые сравнения Cyberpunk 2077 с полным рейтрейсингом — игра выглядит невероятно

Издание Digital Foundry опубликовало ролик, посвящённый технологии трассировки пути в Cyberpunk 2077. Это более продвинутая и совершенная система трассировки лучей, которая учитывает сразу несколько источников освещения и делает картинку ещё более реалистичной.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Эксперты протестировали Ray Tracing: Overdrive на компьютере с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 и остались под большим впечатлением. Даже в бета-версии технология показывает крайне реалистичные результаты, из-за чего тёмные сцены становятся ещё более тёмными, а дневные кадры смотрятся куда выигрышнее, чем раньше.

RT: Overdrive для Cyberpunk 2077 можно будет опробовать уже 11 апреля — в этот день выйдет предварительная сборка игры с поддержкой технологии. NVIDIA и CD Projekt RED продолжат работу над улучшением трассировки лучей.

Сравнение Cyberpunk 2077 с трассировкой пути и без неё

Без трассировки пути С трассировкой пути

Без трассировки пути Без трассировки пути

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED