В файлах Dota 2 нашли новый нейтральный предмет Warhammer

Пользователь Titaniadota обнаружил новый нейтральный предмет в Dota 2 — его уже можно получить в лобби с помощью консольной команды.

Если прописать в консоли -item warhammer, в слоте нейтрального предмета появится предмет с аналогичным названием. Судя по описанию, он добавляет персонажу 10 единиц силы, 200 хитпоинтов, а также 10 единиц урона и +1 к регенерации здоровья.

Предмет также можно активировать раз в 20 секунд: Warhammer нанесёт цели 75 урона и снизит броню на три единицы.

Видео доступно на YouTube-канале Titaniadota. Права на видео принадлежат Titaniadota.

Пользователи предположили, что Warhammer будет добавлен в Dota 2 вместе с глобальным патчем 7.33, выход которого намечен на конец апреля. Сейчас предмет использует старую иконку одной из способностей Axe, поэтому внешне будет выглядеть по-другому.