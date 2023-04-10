В файлах Dota 2 нашли новый нейтральный предмет Warhammer

Пользователь Titaniadota обнаружил новый нейтральный предмет в Dota 2 — его уже можно получить в лобби с помощью консольной команды.
Если прописать в консоли -item warhammer, в слоте нейтрального предмета появится предмет с аналогичным названием. Судя по описанию, он добавляет персонажу 10 единиц силы, 200 хитпоинтов, а также 10 единиц урона и +1 к регенерации здоровья.
Предмет также можно активировать раз в 20 секунд: Warhammer нанесёт цели 75 урона и снизит броню на три единицы.
Видео доступно на YouTube-канале Titaniadota. Права на видео принадлежат Titaniadota.
Пользователи предположили, что Warhammer будет добавлен в Dota 2 вместе с глобальным патчем 7.33, выход которого намечен на конец апреля. Сейчас предмет использует старую иконку одной из способностей Axe, поэтому внешне будет выглядеть по-другому.
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