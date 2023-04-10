Глава Riot Games: второй сезон сериала «Аркейн» не выйдет в 2023 году по двум причинам

Генеральный директор студии Riot Games Николо Лоран рассказал о производстве второго сезона анимационного сериала «Аркейн». По словам топ-менеджера, работа над продолжением идёт хорошо: недавно авторы доделали третий эпизод. При этом Лоран пожаловался на высокую планку, которую поставили авторы шоу — из-за неё создание продолжения идёт куда дольше, чем могло быть. Поэтому второй сезон не стоит ждать раньше 2024 года.

Топ-менеджер также признал, что вторая причина долгого производства — отсутствие веры в собственный продукт. Создатели приступили к работе над вторым сезоном только после успеха первого, хотя обычно производство сериалов работает иначе: ещё до премьеры авторы уже пишут сценарий для новых эпизодов и занимаются препродакшеном.

Перед вылетом в Китай я как раз посмотрел третий эпизод второго сезона. Мы работаем над ним, но он ещё не готов. На это есть две причины. Приятная — от нас ждут качества, а на это требуется время, так что мы просто не торопимся. Неприятная — мы не знали, будет ли первый сезон успешным. Поэтому мы не начинали работать над вторым сезоном до выхода первого. Если бы я знал [что «Аркейн» станет настолько успешным], мы начали бы производство второго сезона намного раньше. Но мы не знали и теперь расплачиваемся за это.

Первый сезон «Аркейн» по мотивам игры League of Legends вышел осенью 2021 года. Шоу получило множество наград и побило несколько рекордов Netflix, став одной из лучших экранизацией видеоигр в истории.