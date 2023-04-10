Sony долгое время называет консоли Microsoft и Nintendo «неполноценными» в своих патентах

Аналитик Флориан Мюллер, специализирующийся на интеллектуальной собственности, обратил внимание на патентные документы Sony. Оказывается, японская корпорация вот уже больше десяти лет использует уничижительное слово «inferior» («неполноценный»/«худший»/не настолько качественный) для упоминания устройств своих конкурентов — консоли Xbox и Nintendo.

Мюллер просмотрел несколько десятков патентов Sony, и почти в каждом из них он увидел признаки элитизма: в документах компания постоянно использует слова или речевые обороты, которые выставляют её выше других, при этом практически оскорбляя конкурентов из Microsoft и Nintendo.

«Другой, более слабый производитель» Фото: Fosspatents

Sony использовала подобные выпады в отношении консолей Xbox и Nintendo больше десяти лет в самых различных патентах. Поразительно, что никто не открыл эту «традицию» ранее и ни одно патентное бюро им давно не сказало, что нужно раз и навсегда прекратить так делать. Заявки на регистрацию патентов — это не пропагандистские инструменты для ведения консольных войн.

Ранее к Sony возникли вопросы у 11 членов Конгресса США. Они направили коллективное письмо Джо Байдену с целью обратить внимание президента на «антиконкурентное поведение Sony в Японии».