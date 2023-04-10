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Улучшение оптимизации, новые анимации и оружие: авторы Escape from Tarkov о будущих патчах

Улучшение оптимизации, новые анимации и оружие: авторы Escape from Tarkov о будущих патчах
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Сотрудники российской студии Battlestate Games провели трансляцию, на которой рассказали новые подробности о следующих обновлениях онлайн-шутера Escape from Tarkov.

До конца этого месяца должен выйти небольшой технический патч, в мае — ещё один, более значимый. Авторы рассчитывают исправить ряд ошибок и повысить FPS в локациях с большим количеством игроков.

В будущем Battlestate Games планирует обновить античит и движок игры Unity до версии 2021 года и переписать основные элементы кода, чтобы улучшить оптимизацию. Это также позволит увеличить число игроков на сервере (сейчас до 60, дальше — возможно, больше) и решить ряд технических проблем.

Кроме того, студия сообщила о других нововведениях, которые предварительно планируется реализовать до конца 2023 года:

  • расширеннная версия локации «Улицы Таркова»;
  • новые анимации и улучшение качества звука;
  • переработка прыжков и карабканья;
  • несколько новых видов оружия;
  • новая система отдачи оружия;
  • обновлённый интерфейс меню и списка друзей.
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