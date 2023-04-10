Улучшение оптимизации, новые анимации и оружие: авторы Escape from Tarkov о будущих патчах

Сотрудники российской студии Battlestate Games провели трансляцию, на которой рассказали новые подробности о следующих обновлениях онлайн-шутера Escape from Tarkov.

До конца этого месяца должен выйти небольшой технический патч, в мае — ещё один, более значимый. Авторы рассчитывают исправить ряд ошибок и повысить FPS в локациях с большим количеством игроков.

В будущем Battlestate Games планирует обновить античит и движок игры Unity до версии 2021 года и переписать основные элементы кода, чтобы улучшить оптимизацию. Это также позволит увеличить число игроков на сервере (сейчас до 60, дальше — возможно, больше) и решить ряд технических проблем.

Кроме того, студия сообщила о других нововведениях, которые предварительно планируется реализовать до конца 2023 года: