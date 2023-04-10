Ким Кардашьян появится в новом сезоне «Американской истории ужасов»

Американская фотомодель и актриса Ким Кардашьян объявила о том, что станет частью 12-го сезона хоррор-сериала «Американская история ужасов».
В своих соцсетях поп-звезда опубликовала небольшой тизер и сообщила, что присоединится к Эмме Робертс в новой части шоу.
Исполнительница роли Мэдисон Монтгомери, Брук Томпсон и ряда других персонажей позже подтвердила это постом с тем же тизером и подписью «Этим летом… Ким и я будем нежными».
Видео доступно на YouTube-канале American Horror News. Права на видео принадлежат FX.
Пока неизвестно, насколько большую роль шоураннеры сериала доверят Кардашьян, другие подробности также не раскрываются.
Ожидается, что 12-й сезон «Американской истории ужасов» выйдет до конца 2023 года, однако точная дата релиза до сих пор неизвестна.
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