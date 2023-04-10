В FIFA 23 стартовало голосование за лучших футболистов сезона

EA Sports запустила голосование за 11 лучших футболистов сезона-2022/2023 в FIFA 23. Пользователи могут собрать состав «Команды года» — в основном в список попали те игроки, которых не будет в официальном релизе карточек режима Ultimate Team.

Например, в списке оказались вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон и нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус.

Один из вариантов «Команды сезона» в FIFA 23 Фото: EA Sports

Результаты подведут до конца недели — наиболее часто выбираемые 11 игроков получат усиленные карточки в FIFA 23 Ultimate Team. После этого EA Sports запустит голосования за лучших игроков в разных лигах: от АПЛ до итальянской Серии А.

При этом в EA пока не назвали дату выхода «Команды сезона» в FIFA 23. По данным журналиста Тома Хендерсона, ивент стартует уже 18 апреля.