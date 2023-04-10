Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роскомнадзор не нашёл оснований для разблокировки «Твиттера» в России

Роскомнадзор не нашёл оснований для разблокировки «Твиттера» в России
Комментарии

Пресс-служба Роскомнадзора заявила, что не видит оснований для снятия блокировки с «Твиттера» в России, поскольку руководство сервиса до сих пор не удалило 1,3 тыс. запрещённых материалов.

Сообщение РКН, видимо, стало реакцией на инициативу зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина — сегодня утром он предложил рассмотреть вопрос о разблокировке социальной сети на фоне того, что администрация «Твиттера» вернула доступ к аккаунтам российских государственных ведомств.

Материалы по теме
В России обсуждают возвращение «Твиттера»

Чуть позже депутата поддержала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратила внимание на то, что политика «Твиттера» по отношению к распространению запрещённого контента с момента блокировки изменилась.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023