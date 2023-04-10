Роскомнадзор не нашёл оснований для разблокировки «Твиттера» в России
Поделиться
Пресс-служба Роскомнадзора заявила, что не видит оснований для снятия блокировки с «Твиттера» в России, поскольку руководство сервиса до сих пор не удалило 1,3 тыс. запрещённых материалов.
Сообщение РКН, видимо, стало реакцией на инициативу зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина — сегодня утром он предложил рассмотреть вопрос о разблокировке социальной сети на фоне того, что администрация «Твиттера» вернула доступ к аккаунтам российских государственных ведомств.
Материалы по теме
Чуть позже депутата поддержала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратила внимание на то, что политика «Твиттера» по отношению к распространению запрещённого контента с момента блокировки изменилась.
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
20:50
-
20:35
-
20:24
-
19:57
-
19:39
-
19:27
-
19:06
-
18:36
-
18:33
-
18:20
-
18:09
-
17:57
-
17:40
-
17:17
-
17:06
-
16:46
-
16:37
-
16:14
-
15:57
-
15:52
-
15:42
-
15:39
-
15:23
-
14:59
-
14:49
-
14:35
-
14:13
-
14:12
-
13:45
-
13:33
-
13:23
-
13:06
-
12:50
-
12:39
-
12:11
Партнерский контент