Роскомнадзор не нашёл оснований для разблокировки «Твиттера» в России

Пресс-служба Роскомнадзора заявила, что не видит оснований для снятия блокировки с «Твиттера» в России, поскольку руководство сервиса до сих пор не удалило 1,3 тыс. запрещённых материалов.

Сообщение РКН, видимо, стало реакцией на инициативу зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина — сегодня утром он предложил рассмотреть вопрос о разблокировке социальной сети на фоне того, что администрация «Твиттера» вернула доступ к аккаунтам российских государственных ведомств.

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Чуть позже депутата поддержала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обратила внимание на то, что политика «Твиттера» по отношению к распространению запрещённого контента с момента блокировки изменилась.