Netflix может отложить сериал по «Аватару: Легенда об Аанге» на 2024 год

Netflix планирует перенести адаптацию мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» на следующий год — об этом со ссылкой на собственные источники пишет Midgard Times.
Несмотря на то что съёмки сериала были завершены ещё в июне 2022 года, постпродакшен занимает слишком много времени. Ситуация усугубляется тем. что сейчас в работе находятся несколько других крупных проектов: сериал по One Piece, третий сезон «Ведьмака», «Задача трёх тел» и так далее.
При этом издание отмечает, что вероятность релиза нового «Аватара» до конца года ещё остаётся, но случится это не летом, а ближе к концу календарного периода.
Оригинальный мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» выходил с 2005 по 2008 год. В 2021 году Netflix объявил о создании сериала-адаптации, близкого к первоисточнику — на каждую из восьми серий выделили по $ 15 млн.
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