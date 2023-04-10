Netflix может отложить сериал по «Аватару: Легенда об Аанге» на 2024 год

Netflix планирует перенести адаптацию мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» на следующий год — об этом со ссылкой на собственные источники пишет Midgard Times.

Несмотря на то что съёмки сериала были завершены ещё в июне 2022 года, постпродакшен занимает слишком много времени. Ситуация усугубляется тем. что сейчас в работе находятся несколько других крупных проектов: сериал по One Piece, третий сезон «Ведьмака», «Задача трёх тел» и так далее.

При этом издание отмечает, что вероятность релиза нового «Аватара» до конца года ещё остаётся, но случится это не летом, а ближе к концу календарного периода.

Оригинальный мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге» выходил с 2005 по 2008 год. В 2021 году Netflix объявил о создании сериала-адаптации, близкого к первоисточнику — на каждую из восьми серий выделили по $ 15 млн.