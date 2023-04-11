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Вампирский шутер Redfall будет защищён Denuvo

Вампирский шутер Redfall будет защищён Denuvo
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Шутер от первого лица Redfall, релиз которого намечен на начало мая, получил защиту Denuvo — соответствующую пометку заметили пользователи на странице игры в Steam.

Ранее слухи об этом уже появлялись в Сети, однако теперь авторы официально подтвердили факт защиты.

Фото: Steam

Redfall — приключенческий шутер, который разрабатывает Arkane Studios и издаётся студией Bethesda. В центре сюжета оказывается небольшой городок, который после неудачного научного эксперимента захватили вампиры — игроку же предстоит исследовать мир и попытаться вырвать на свободу.

Релиз Redfall намечен на 2 мая 2023 года, игра выйдет на ПК и Xbox Series X/S. Планируется, что пройти игру можно будет как в соло-режиме, так и в кооперативе.

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