Умер актёр Майкл Лернер — он играл в «Людях Икс», «Бартоне Финке» и «Первом Оскаре»

СМИ сообщили о смерти актёра Майкла Лернера. Они обратили внимание на публикацию его племянника в социальных сетях, который и оповестил всех об этой печальной новости.

Лернер умер в 81 год, причина смерти актёра не раскрывается. По словам его племянника, Майкл был отличным человеком и блестящим актёром.

Трудно выразить словами, насколько блестящим был мой дядя Майкл и какое влияние оказал на меня. Благодаря его историям я влюбился в актёрское искусство. Он был самым крутым и уверенным в себе человеком. Он был моим дядей, это всегда для меня будет значить нечто особенное.

За свою многолетнюю карьеру Майкл Лернер успел сняться в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Бартон Финк», «Годзилла», «Первый Оскар» от киноделов из России, «Почтальон всегда звонит дважды» и других лентах. Актёр также снимался и в сериалах.