Звезда «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк не видит себя в фильмах Marvel

Звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» Боб Оденкёрк в интервью изданию The Independent рассказал, что вряд ли когда-нибудь снимется в фильмах Marvel Studios. По его словам, он создан для более простых и реалистичных ролей.

Также Оденкёрк подчеркнул, что хочет вызывать у зрителей ощущение, что тот персонаж, которого он играет, живёт где-то рядом.

Мне нравится, чтобы всё было приземлённым и понятным. Я не думаю, что создан для этого мира. Я создан для персонажей, которые заставляют вас чувствовать, что этот парень мог бы жить по соседству.

Помимо «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие», Оденкёрк снялся в фильме российского режиссёра Ильи Найшуллера «Никто», драме «Маленькие женщины» и многих других проектах.