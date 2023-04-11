Песню из мультфильма «Братья Супер Марио» выдвинут на «Оскар»

Universal Pictures сообщила изданию Variety, что собирается выдвинуть песню Peaches из мультфильма «Братья Супер Марио» на «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня».
На сам отрывок с исполнением композиции можно посмотреть ниже. В мультфильме его исполнил антагонист Боузер. Персонаж поёт о неразделённом чувстве любви к Пич, которую в проекте озвучила Аня Тейлор-Джой. Боузера, напомним, озвучил Джек Блэк.
Видео доступно на YouTube-канале Illumination. Права на видео принадлежат Universal Pictures.
Композиция Peaches была написана совместными усилиями режиссёров мультфильма Аарона Хорвата и Михаэля Еленика вместе с Джеком Блэком.
Мультфильм «Братья Супер Марио» показывают в кинотеатрах по всему миру, но официальных показов в России не проводится.
- 11 апреля 2023
-
10:45
-
10:10
-
09:35
-
09:00
-
08:35
-
00:15
- 10 апреля 2023
-
23:45
-
20:50
-
20:35
-
20:24
-
19:57
-
19:39
-
19:27
-
19:06
-
18:36
-
18:33
-
18:20
-
18:09
-
17:57
-
17:40
-
17:17
-
17:06
-
16:46
-
16:37
-
16:14
-
15:57
-
15:52
-
15:42
-
15:39
-
15:23
-
14:59
-
14:49
-
14:35
-
14:13
-
14:12