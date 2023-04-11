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Песню из мультфильма «Братья Супер Марио» выдвинут на «Оскар»

Песню из мультфильма «Братья Супер Марио» выдвинут на «Оскар»
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Universal Pictures сообщила изданию Variety, что собирается выдвинуть песню Peaches из мультфильма «Братья Супер Марио» на «Оскар» в категории «Лучшая оригинальная песня».

На сам отрывок с исполнением композиции можно посмотреть ниже. В мультфильме его исполнил антагонист Боузер. Персонаж поёт о неразделённом чувстве любви к Пич, которую в проекте озвучила Аня Тейлор-Джой. Боузера, напомним, озвучил Джек Блэк.

Видео доступно на YouTube-канале Illumination. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Композиция Peaches была написана совместными усилиями режиссёров мультфильма Аарона Хорвата и Михаэля Еленика вместе с Джеком Блэком.

Мультфильм «Братья Супер Марио» показывают в кинотеатрах по всему миру, но официальных показов в России не проводится.

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