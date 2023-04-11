Посещаемость кинотеатров в России упала до 1 млн человек

По данным газеты «Известия», посещаемость российских кинотеатров упала до 1 млн человек. Отмечается, что ранее такой низкий результат был зафиксирован в начале декабря 2022 года.

После резкого скачка вверх в новогодние праздники посещаемость составляла примерно 1,5-2 млн человек за уикенд, однако в последние недели она резко упала. Некоторые эксперты винят в этом провал фильма «Три мушкетёра: Д’Артаньян».

За первый уикенд лента собрала 42 млн рублей и примерно по 10 зрителей на сеансе. Несмотря на то что оценки у ленты в целом неплохие, зрители не мчатся на неё в кинотеатры.

Представители индустрии выразили надежду на увеличение посещаемости после старта проката фильма «Вызов» — фильм будут показывать с 20 апреля.

Выходит он незадолго до майских праздников, которые будут разбиты на две части, и каждая из них, по идее, должна добавить «Вызову» по несколько сотен миллионов рублей в копилку. Случится это или нет — вопрос спорный, но кинотеатры очень ждут этот фильм, потому что на него работает мощнейшая промомашина с задействованием всех возможных механизмов продвижения.

Резкий скачок после декабря, конечно, связан с «Чебурашкой». Но фильм не мог обеспечивать работу кинотеатров по всей стране вечно.