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Игрок убил пятерых соперников в CS:GO одним выстрелом

Игрок убил пятерых соперников в CS:GO одним выстрелом
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Издание Kotaku обратило внимание на геймера, который, кажется, совершил невозможное в Counter-Strike: Global Offensive. Он убил всю вражескую команду, то есть пятерых человек, одним выстрелом из снайперской винтовки AWP.

Момент убийства можно увидеть на фрагменте ниже. Видно, как геймер пошёл в сторону одной из точек, кинул осколочную гранату, занял позицию, прицелился и быстро выстрелил, убив всю команду противника. Автор ролика и красивого убийства отметил, что никогда не видел ничего подобного раньше.

Видео доступно на YouTube-канале sp1cay. Права на видео принадлежат sp1cay и Valve.

Я никогда не видел этого раньше, поэтому думаю, что это редкость? Не уверен, но, надеюсь, всем понравится.

Большинство комментаторов остались в восторге от такого убийства. Люди писали, что не играют в CS:GO, но по видео понимают, насколько это редкое и красивое убийство.

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