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Джереми Реннер побывал на шоу Джимми Киммела и раскрыл новые детали страшного происшествия

Джереми Реннер побывал на шоу Джимми Киммела и раскрыл новые детали страшного происшествия
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Актёр Джереми Реннер, известный по роли Клинта Бартона в киновселенной Marvel, посетил шоу Джимми Киммела. Судя по всему, Реннер уже почти в отличной форме, однако актёр пока что передвигается с помощью костыля. Зато остальные действия может выполнять самостоятельно.

Во время беседы с Киммелом актёр рассказал о страшном инциденте, произошедшем в начале года. Актёра переехала снегоуборочная машина, в результате чего Реннер сломал более 30 костей и получил другие травмы. Также актёр поведал, что во время нахождения в больнице мама читала ему романы Стивена Кинга.

По словам Реннера, он получал много тёплых слов и слов поддержки от различных людей. Одним из тех, кто поддержал актёра, стал его коллега по фильмам Marvel Studios Пол Радд. Он записал забавное видео, которое можно увидеть на отметке 9:05.

Видео доступно на YouTube-канале Jimmy Kimmel Live. Права на видео принадлежат Jimmy Kimmel Live.

Джереми считает, что ему в какой-то степени повезло, поскольку ни один из важных органов задет машиной не был. Также не пострадал позвоночник.

Это похоже на гигантский металлический валик для печенья. Он просто промахнулся и не попал по позвонкам, не задел никаких органов, мембрана не распухла. Мне очень повезло, что ни один из органов не пострадал.

Актёр собирается на днях сходить в больницу, в которой он лежал, чтобы поблагодарить медсестёр и извиниться перед ними за то, что слишком долго занимал больничную койку.

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