В Fortnite добавили героев и предметы из аниме «Атака титанов»

В Fortnite вышло обновление 24.20, посвящённое сверхпопулярному аниме «Атака титанов». В игру добавили экипировки главных героев саги — Эрена Йегера, капитана Леви и Микасы Аккерман. Среди предметов: граффити, украшение на спину, эмоция разведкорпуса и кирка в стилистике сериала. Кроме того, после покупки украшения на спину «Плащ Разведкорпуса» можно выбрать специальную эмблему.
Разблокируемые предметы «Атаки титанов» в Fortnite
Фото: Epic Games
Также в Fortnite появилось устройство пространственного маневрирования (УПМ). Аппарат позволяет использовать крюк прямо в воздухе и буквально летать по карте. А сражаться с другими игроками можно будет с помощью громовых копий — запускаемых с рук реактивных снарядов, которые пробивают даже бронированные постройки и наносят урон врагам с обеих сторон.
УПМ
Фото: Epic Games
Реактивные снаряды
Фото: Epic Games
Кроме того, игроков ждёт несколько граффити с Микасой и Леви, а в Золотом замке можно наткнуться на подвал семьи Йегер. Он хранит множество секретов, однако найти его очень непросто.
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