Полноценный анонс Mortal Kombat 12 пройдёт на следующей неделе — SonicFox

Как сообщает один из самых известных киберспортсменов Доминик SonicFox Макклейн, полноценный анонс Mortal Kombat 12 состоится уже на следующей неделе. Каких-то деталей нет, однако его информацию подтвердил инсайдер Джефф Грабб.

Фото: Twitter

О существовании следующей части культовой серии файтингов известно как минимум несколько месяцев. В феврале глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рассказал о выходе игры в этом году в отчёте перед инвесторами, хотя до этого все слухи о проекте месяцами отрицал создатель франшизы Эд Бун.

Материалы по теме Mortal Kombat 12 анонсировали самым несуразным способом

Пока неясно, каким именно образом пройдёт анонс Mortal Kombat 12. Будет ли это отдельный ивент на State of Play от PlayStation или Warner Bros. проведёт свою презентацию, неизвестно. В этом году компания также планирует выпустить «Отряд самоубийц» от авторов Batman Arkham, однако инсайдеры сообщают, что игру всё же перенесут на следующий год.