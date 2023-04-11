Россиянин не смог отсудить у Sony 10 млн рублей — разбирательство так и не состоялось
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По информации газеты «Коммерсантъ», горсуд Санкт-Петербурга прекратил дело по иску к Sony с требованием вернуть доступ к аккаунту PlayStation. Напомним, запрос в суд направил россиянин Сергей Панфиленко ещё в апреле прошлого года.
Он требовал у Sony вернуть доступ к PS Store в России, а также хотел получить моральную компенсацию в размере 10 млн рублей. Конечно, никаких денег пользователь не получит, а PS Store в России до сих пор остаётся заблокированным.
После прекращения производства по делу горсудом Петербурга Сергей Панфиленко заявил, что к решению суда у него есть вопросы. Будет ли Сергей предпринимать что-то ещё, неизвестно.
Однако из-за прекращения судом дела против Sony Interactive Entertainment Europe Limited складывается впечатление, что «экономические обстоятельства» ставят иностранную компанию, грубо нарушающую права россиян, выше, чем законы нашей страны.
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