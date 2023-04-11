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Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун выйдет замуж за сына Джона Бон Джови

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун выйдет замуж за сына Джона Бон Джови
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19-летняя звезда «Очень странных дел» и других проектов Netflix Милли Бобби Браун сообщила о том, что она скоро выйдет замуж. Счастливчиком станет Джейк Бон Джови, сын легендарного певца Джона Бон Джови. С ним девушка встречалась последние три года.

Девушка выложила фотографию молодожёнов в своих соцсетях с сообщением о том, что она «любила его последние три года», а теперь она хочет разделить с ним свою жизнь. В комментариях отметился и будущий муж — он написал лаконичное «навсегда».

Фотография молодожёнов

Фотография молодожёнов

Фото: Соцсети Милли Бобби Браун

Ранее Милли Бобби Браун рассказывала, что они познакомились в социальных сетях и сперва были просто друзьями. Затем они начали больше общаться, стали парой, а скоро — мужем и женой.

В ближайшее время актриса будет занята на съёмках финального сезона «Очень странных дел». Пятый сезон шоу должен выйти до конца 2024 года.

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